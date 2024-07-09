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الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 15:30

"الغارديان": حكومة بريطانيا الجديدة ليست على عجل لتصنيف حرس الثورة منظمة إرهابية

"الغارديان": حكومة بريطانيا الجديدة ليست على عجل لتصنيف حرس الثورة منظمة إرهابية
وقالت الصحيفة في تقريرٍ حصري أعدّه محرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، إنّ وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي "يُفكّر في استحداث فئة جديدة للدول الداعمة للإرهاب، بشكلٍ يسمح بفرض قيود"، مشيراًَ إلى أنّ لامي "سيشاور زملائه، نهاية الأسبوع المقبل، حول التداعيات السياسة الخارجية والموقف من إيران، بعد انتخاب الرئيس الإصلاحي الجديد، مسعود بزشكيان".
 
كما لفتت الصحيفة إلى أنّ إحدى القضايا التي تُواجه الغرب، تتعلق  بمدى تأثير الرئيس الإيراني الجديد على السياسة الخارجية، "وإن كان قادراً، سواء عبر الحوارات السرية في عُمان، أو الحوار العلني، على اتخاذ خطوات لتخفيض نشاطات إيران النووية، ما قد يؤدي إلى رفع، أو تخفيف، العقوبات المفروضة على طهران".
 
والأسبوع الماضي، صرّح لامي لـ"الغارديان"، قائلاً: "نحن نُدرك أنّ هناك تحدياتٍ حقيقية من النشاط الإرهابي الذي ترعاه الدولة، وأريد أن أنظر عن كثب إلى هذه القضايا".
 
ويقول مساعدو لامي، إنّه يدرس تعديلاً مُحتملاً للقوانين القائمة، للسماح للحكومة، بفرض قيودٍ مستهدفة على عمليات المنظمات المرتبطة بالدولة مثل حرس الثورة في إيران، ولكن هذا قد يستغرق بعض الوقت.
 
 وكان ديفيد كاميرون سلف لامي، قد قاوم الضغوط الشديدة من البرلمان لتصنيف حرس الثورة منظمة إرهابية، وجادل بأن خطوة كهذه ستؤدي إلى قطع طهران علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا.
 
وأُجريت الانتخابات البرلمانية البريطانية، الخميس الماضي، في الـ4 من تمّوز/يوليو الجاري، ليحقّق فيها حزب العمال فوزاً ساحقاً، الأمر الذي يمنحه، بحسب القانون البريطاني، الحق في تشكيل الحكومة المقبلة، بناءً على الأغلبية التي يحظى بها في مجلس العموم، إما بمفرده، وإما بدعم من حزبٍ آخر.
 
رقم : 1146727
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