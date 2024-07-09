الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 17:02

بوتين قلّد مودي أرفع أوسمة روسيا وأقدمها

بوتين قلّد مودي أرفع أوسمة روسيا وأقدمها
وقال بوتين في حفل التكريم: "إن تقليد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وسام القديس أندريه، والذي يقلد للشخصيات الحكومية والمسؤولين البارزين في الدول الأجنبية لقاء خدماتهم الفذّة. نقدمه اليوم في الكرملين في احتفال مهيب".
 
وأضاف بوتين: "الصديق العزيز، إن تقليدكم هذا الوسام تقديرا لإسهاماتكم في مجال التعاون والتفاهم بين شعبينا حيث تقفون دائما إلى جانب مد الجسور منذ كنتم وزيرا للخارجية. وقد ساهمتم دائما في أن تحمل العلاقات بين البلدين طابعا استراتيجيا متميزا".
 
وأضاف: "بفضلكم تم تنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء".
 
وقال يوتين لمودي: "دعمكم لحماية الحقوق الدولية وبناء عالم متعدد الأقطاب والحفاظ على الأمن الدولي والإقليمي، ونحن نتعاون معكم في مجموعة "بريكس" وفي "منظمة شنغهاي للتعاون". أهنئكم بهذا الوسام الروسي وأتمنى لكم النجاح".
 
من جهته عبّر رئيس الوزراء مودي في كلمته عن "امتنانه وشكره على هذا الشرف الرفيع بتقليده هذا الوسام".
 
وقال مودي: "إنه شرف تقليد الشعب الهندي المكون من مليار و400 مليون مواطن واعتراف بالعلاقات الوطيدة بين شعبينا".
 
وأشار مودي إلى أنه خلال السنوات ال25 الأخيرة تعزّزت العلاقات بين روسيا والهند في شتى المجالات.
ولفت مودي إلى أن "كل حقبة تحمل مراحل جديدة وإنجازات جديدة نطوّرها في إطار العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا. وقد قمتم، فخامة الرئيس بوتين، بتعزيز هذه العلاقات، المبنية على الشراكة بين الشعبين التي تمنح الأمل في المستقبل لمواطني البلدين، لتصبح أساسا لهذا المستقبل".
 
وأضاف مودي: "لقد قمنا بتبني قرارات جديدة اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات، فعلاقاتنا مهمّة للغاية ليس فقط بالنسبة لبلدينا، وإنما ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعالم أجمع".م
 
وتابع: "في إطار التطورات الحالية فإن الشراكة بين الهند وروسيا تكتسب أهمية كبيرة، ونحن نسعى لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الأمن والسلام حول العالم".
واختتم مودي كلمته: "نيابة عن مليار و400 مليون مواطن هندي أتقدم بالشكر والامتنان لكم وللشعب الروسي".
رقم : 1146738
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
9 تموز 2024
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
9 تموز 2024
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
9 تموز 2024
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
في اليوم 277 للعدوان.. شهداء وجرحى بسلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح
9 تموز 2024
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء
طوارئ قصوى في المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء 'المعمداني' بغزة
8 تموز 2024
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
هكذا ترد "قسد" على التقارب بين أنقرة ودمشق
8 تموز 2024
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
قيادات من تحالف اليسار في فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين قريبا
8 تموز 2024
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
8 تموز 2024
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: الكشف عن تورط "الناتو" في محاولة اختطاف قاذفة الصواريخ الروسية تو-22
8 تموز 2024
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
276 يوما للحرب على غزة والمقاومة تؤكد جاهزيتها لمواصلة مواجهة الاحتلال
8 تموز 2024
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة
7 تموز 2024
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
7 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟