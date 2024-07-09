المجاعة تنتشر في قطاع غزة.. ووفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية

كذلك، ذكرت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ زيادة عدد الوفيات مؤخراً بين الأطفال بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، تشير إلى انتشار المجاعة في أنحاء القطاع.

وأفادت المجموعة المؤلفة من 11 خبيراً، في بيان، إلى وفاة 3 أطفال أعمارهم 13 سنة و9 سنوات و6 أشهر، بسبب سوء التغذية في خان يونس جنوبي القطاع ودير البلح في وسط غزة منذ نهاية أيار/مايو.

كما قال الخبراء إنّه "مع وفاة هؤلاء الأطفال جوعاً على رغم العلاج الطبي في وسط غزة، لن يكون هناك شك في أنّ المجاعة امتدت من شمال غزة إلى وسط وجنوب القطاع".

وندّد البيان، الذي وقّعه خبراء من بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، "بحملة التجويع المتعمّدة والموجهة التي تشنّها إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

ويتحدّد وجود مجاعة من عدمه رسمياً، من خلال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي يُجري تقييماً بناءً على مجموعة من المعايير الفنية.

وفي الشهر الماضي، أشار تقرير صادر عن التصنيف إلى أنّ غزة، لا تزال معرضة لخطر المجاعة بشكل كبير مع استمرار الحرب وتقييد وصول المساعدات.

وجاء في التقرير أنّ أكثر من 495 ألف شخص في أنحاء غزة، أي أكثر من خمس السكان، يواجهون المستوى الأشد أو "الكارثي" لانعدام الأمن الغذائي، انخفاضاً من 1.1 مليون في التقرير السابق.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد كشف عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ غالبية سكان قطاع غزة تعاني بنسبة تقارب الـ96%، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ277، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38.193 فلسطينياً، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87.903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى عدوانه، يُحاصر الاحتلال القطاع ويمنع دخول المساعدات إليه، الأمر الذي يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية، بالتوازي مع انتشار الأوبئة والأمراض.