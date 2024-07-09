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الثلاثاء 9 تموز 2024 ساعة 18:26

إذا انسحب بايدن.. 7 مرشحين قد يُمثلون الحزب الديمقراطيّ في السباق الرئاسي من هم؟

إذا انسحب بايدن.. 7 مرشحين قد يُمثلون الحزب الديمقراطيّ في السباق الرئاسي من هم؟
رغم ذلك، سحب العديد من الديمقراطيين دعمهم لترشح بايدن، ومن هؤلاء كبار الديقراطيين في مجلس النواب الذين طالبوه بالتنحي.
 
وإذا قرر بايدن في نهاية المطاف التنحي أو أجبره شيء آخر على الانسحاب من السباق، فإن ذلك سيخلق تدافعاً لتحديد مرشح جديد ليحمل لواء الحزب الديمقراطي.
 
ويمكن للكثير من الأشخاص أن ينضموا إلى هذه المنافسة، ولكن هناك عدد قليل فقط ممن يمكنهم تولي المسؤولية بشكل معقول.
 
كامالا هاريس
ومن أول الأشخاص في أعلى القائمة، نائبة الرئيس كاملا هاريس، حيث ستدخل التاريخ كأول رئيسة، وثاني رئيس أسود، وأول رئيس أميركي آسيوي.
 
ويعتقد مراقبون أن نائبة الرئيس لديها الأرجحية على رأس القائمة، في حال تنحى بايدن.
 
جي بي بريتزكر
كذلك حاكم ولاية إلينوي، وعضو ملياردير في عائلة بريتزكر، جي بي بريتزكر، والذي تمتلك عائلته سلسلة فنادق ومعروفة بأعمالها الخيرية.
 
وكان بريتزكر منذ فترة طويلة من كبار المانحين الديمقراطيين، وله علاقات عميقة عبر الحزب.
 
جافين نيوسوم
ومن المرشحين كذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بصفته رئيسا لأكبر ولاية زرقاء مميزة، فقد أصبح بمثابة شخصية معارضة للجمهوريين واسمًا وطنيا.
 
غريتشن ويتمر
كما يتردد اسم غريتشن ويتمر، حاكمة ميشيغان وهي نجمة صاعدة من ولاية متأرجحة رئيسية، ستكون أول رئيسة إذا تم انتخابها، ولا تخشى التحدث عن القضايا التي تهم المرأة.
 
جوش شابيرو
إلى ذلك يعد جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا نجماً صاعداً في سياسة ولاية بنسلفانيا، ويحصل على أصوات أكثر من المرشحين الرئاسيين لحزبه في أكبر ولاية متأرجحة.
 
بيت بوتيجيج
وأخيراً بيت بوتيجيج وزير النقل الذي كان أحد أبرز المرشحين للانتخابات التمهيدية لعام 2020، وأصبح أصغر وزير نقل على الإطلاق، وقد أعلن بالفعل عن طموحاته الوطنية. 
رقم : 1146744
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