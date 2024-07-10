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الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 08:01

واشنطن ستوجه الضربة القاضية لسكان غزة بعد عدة ايام!

واشنطن ستوجه الضربة القاضية لسكان غزة بعد عدة ايام!
قال عدد من المسؤولين الأميركيين إن الرصيف البحري الذي بناه الجيش الأميركي سيتم إعادة تركيبه يوم الأربعاء، بهدف استخدامه لعدة أيام، ولكن الخطة بعد ذلك هي إزالته بشكل دائم.

ومن شأن ذلك أن يوجه الضربة القاضية لمشروع يعاني منذ فترة طويلة من سوء الأحوال الجوية والشكوك الأمنية.

وقال المسؤولون إن الهدف من إعادة تركيب الرصيف البحري هو إزالة أية مساعدات متراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم قبالة الشاطئ ونقلها إلى المنطقة الآمنة على الشاطئ في غزة. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيفكك الجيش الرصيف ويغادر.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد.

وواجه المشروع عراقيل بسبب ارتفاع الأمواج العاتية، وتوقف عمليات التسليم الناجم عن التهديدات الأمنية، مع استمرار القصف "الإسرائيلي" على القطاع.
 
رقم : 1146851
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