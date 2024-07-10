مقتل جندي إسرائيلي في معارك وسط قطاع غزة

واعترف جيش الاحتلال، اليوم الاربعاء، بمصرع الضابط تل لاهات 21 عاماً من كفار سابا، والعامل في وحدة ماجلان - كوماندوز العمليات الخاصة، وذلك في معركة وسط قطاع غزة مع المقاومة الباسلة.