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الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 08:04
مقتل جندي إسرائيلي في معارك وسط قطاع غزة
واعترف جيش الاحتلال، اليوم الاربعاء، بمصرع الضابط تل لاهات 21 عاماً من كفار سابا، والعامل في وحدة ماجلان - كوماندوز العمليات الخاصة، وذلك في معركة وسط قطاع غزة مع المقاومة الباسلة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1146852
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