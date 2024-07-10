استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين جلهم نساء، إضافة إلى اشتعال النيران في المنازل والمحال التجارية وسط المخيم، ونسف مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال المخيم.



كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلين في دير البلح وسط القطاع وفي بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبه، فضلاً عن إصابة عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة راح ضحيتها 30 شهيداً وأكثر من 50 جريحاً عقب قصفها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 38243 فلسطينياً أغلبيتهم نساء وأطفال، وإصابة 88033 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.