محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء

وقال الخطابي ، إنه "تم عقد اجتماع موسع مع القيادات الأمنية والأجهزة الاستخبارية وتم وضع خطة محكمة خالية من القطوعات الأمنية واعتمادها على القدرات الاستخبارية العالية ستدخل حيز التنفيذ في بداية الأسبوع المقبل".



وأضاف الخطابي "تم وضع خطة خدمية ايضاً شملت جميع الدوائر الحكومية والعتبات المقدسة"، مشدداً "أكملنا كافة الاستعدادات لتوفير احتياجات المواكب الحسينية واستقبال الزائرين من داخل وخارج البلاد لتقديم أفضل الخدمات المقدمة لهم".



وكشف الخطابي عن "توفير مصدات أشعة الشمس والمراوح وتم نصبها في جميع الطرق المؤدية الى العتبتين المقدستين من اجل التخفيف عن حرارة الجو المرتفعة خاصة في هذه الأيام".