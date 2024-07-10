الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 09:11

مسؤول صهيوني يفجّر قنبلة في علاقات الكيان مع فرنسا

مسؤول صهيوني يفجّر قنبلة في علاقات الكيان مع فرنسا
ونقل موقع “والا”، أمس الثلاثاء، عن مصدرين أن ماكرون أكد خلال الاتصال الذي جرى قبل أسبوع أن تدخل المسؤولين الصهاينة في الانتخابات أمر “غير مقبول”، في إشارة إلى تصريحات وزير الشتات في الكيان عميحاي شيكلي لمحطة إذاعة محلية بأنه يعتقد أن انتخاب زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان رئيسة لفرنسا سيكون “أفضل لإسرائيل”، مضيفا أن نتنياهو يرى الأمر نفسه.

وبجانب منصبه وزيرا للشتات، يشغل شيكلي -المنتمي إلى حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو- منصب الوزير المسؤول عن "مكافحة معاداة السامية".

وأضاف المصدران أن نتنياهو أبلغ ماكرون أنه أمر كل وزراء الحكومة بعدم الحديث علانية عن الانتخابات الفرنسية.

وقال الموقع إنه على الرغم من ذلك، فقد واصل الوزير شيكلي الإشادة بمارين لوبان والحديث عن الانتخابات علنا.

بدورها، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول في الكيان مطلع على الاتصالات مع فرنسا أن شيكلي فجّر “قنبلة دبلوماسية”، في حين قال دبلوماسيون آخرون إن الوزير أضر بالعلاقات مع فرنسا.

وفي مايو/أيار الماضي، شارك شيكلي في مؤتمر “أوروبا فيفا 24” الذي نظمه حزب فوكس اليميني المتطرف الإسباني، وجمع نحو عشرة أحزاب سيادية أوروبية، من بينها حزب “التجمع الوطني” الفرنسي بزعامة مارين لوبان.
رقم : 1146862
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
10 تموز 2024
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
10 تموز 2024
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
10 تموز 2024
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
10 تموز 2024
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
10 تموز 2024
صحيفة صهيونية تتحدث عن ترسانه عسكرية نوعية للقوات المسلحة اليمنية
صحيفة صهيونية تتحدث عن ترسانه عسكرية نوعية للقوات المسلحة اليمنية
10 تموز 2024
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
10 تموز 2024
المقاومة العراقية تستهدف محطة لتوليد الطاقة في الأراضي المحتلة
المقاومة العراقية تستهدف محطة لتوليد الطاقة في الأراضي المحتلة
10 تموز 2024
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..
9 تموز 2024
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
9 تموز 2024
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
9 تموز 2024
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط بانياس
9 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟