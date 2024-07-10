الاحتلال الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

ففي الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية وانتشرت في منطقة “صافا” شمال البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين عقب تحطيم أبوابها، وألقت قنابل الصوت داخلها ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال.



وأضاف، أن الاحتلال تعمد خلال التفتيش تحطيم أثاث وزجاج النوافذ، وإتلاف مقتنيات المواطنين، مخلفا دمارا كبيرا قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا من بلدة عوريف جنوب نابلس.



وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت وداهمت منزل ذوي الشهيد عمار عينبوسي في شارع كشيكة.



وأفاد محلي أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وتمركزت على مدخله الرئيس على شارع القدس الخليل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت عشوائيا.



ونشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح بعض المنازل، وفجرت أبواب مطبعة وألحقت أضراراً بعدد من المركبات المركونة على الشارع الرئيس بأطلاق النار عليها.



وتخلل اقتحام المخيم اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.