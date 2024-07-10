حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية

وقال الرشق، إن قصف الاحتلال مدرسة العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس التي تأوي النازحين، جريمة إبادة جماعية، وتطهير عرقي تمت قصداً عن عمد.



وأشار الرشق إلى أن استهداف الاحتلال المدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية، علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار.



وأضاف، لا شيء يمكن أن يبرر جريمة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال، وقال، ان "جيش الاحتلال" بلا أخلاق، وهو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء والانتقام.



وتابع، بعد أكثر من تسعة أشهر الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار، وكل ما يحققه هو مجازر ضد المدنيين.