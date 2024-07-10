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الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 11:31

دعموش: المقاومة في لبنان اذهلت العدو واربكته وهي تقترب من تحقيق إنتصارات تاريخية

دعموش: المقاومة في لبنان اذهلت العدو واربكته وهي تقترب من تحقيق إنتصارات تاريخية
ولفت دعموش، خلال مجلس عاشورائي أقامه "حزب الله" في بلدة أنصارية، الى ان "التباينات الامريكية الاسرائيلية لا تعفي الإدارة الأميركية من مسؤوليتها في استمرار العدوان، ولا من شراكتها في كل ما ارتكبه ويرتكبه العدو من جرائم في غزة وفي لبنان".

وأكد ان "الاصرار على مواصلة الحرب لن يمكن العدو من تحقيق اهدافه، فالمقاومة في غزة لا تزال تقاتل في قلب غزة وفي أحيائها، وهي تبدع في عملياتها وكمائنها، وتربك العدو، وترهق جيشه، وتكبده خسائر كبيرة في كل غزة، ولذلك نرى اليوم كيف ان هيئة الاركان في جيش العدو تصرخ وتعلن صراحة عن الحاجة الى وقف الحرب والتوصل لصفقة".

واشار الى ان "المقاومة في لبنان اذهلت العدو، واربكته، وهشمت صورته، وأضعفت جيشه، بعدما أدخلت أنواعا جديدة من قدراتها وسلاحها وصواريخا الى المعركة، وأظهرت بعد مسيرة الهدهد 1 والهدهد 2 قدرتها على الدخول الى عمق الكيان الصهيوني والعودة بمعطيات ومعلومات استخبارية بالغة الدقة وبالغة الحساسية".

واعتبر أن "هذا اخفاق كبير يعمق المأزق الذي يتخبط فيه العدو في جبهة لبنان، يضاف الى فشله الكبير في ايقاف هذه الجبهة وتأمين عودة المستوطنيين الى الشمال".

وأضاف "كونوا على يقين اننا في هذه الجبهة وكل جبهات المقاومة من غزة إلى لبنان والعراق واليمن، نقترب من تحقيق انتصارات تاريخية باذن الله تعالى والمسألة هي مسألة وقت ليس اكثر".
رقم : 1146882
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