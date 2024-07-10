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الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 11:43
سرايا القدس تنفذ عمليات بتل الهوى وتحقق إصابات مباشرة
كما قالت سرايا القدس، قصفنا حشود قوات جيش اللاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وحققنا إصابات مباشرة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1146886
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