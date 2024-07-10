المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بخطوات جادة لوقف حرب الإبادة

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان المسؤولية الكاملة عن قصف الاحتلال اليومي والمتكرر للمدارس والمنازل، حيث يكتفي العالم بالمراقبة وإصدار بيانات الإدانة والاستنكار دون تدخل جدي لوقف العدوان.



وأشار فتوح إلى أن الإدارة الأميركية شريكة للاحتلال في جرائمه، حيث تمده بأخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لقتل الأبرياء، مبيناً أن انتهاكات الاحتلال تفوق كونها مجرد جرائم حرب، بل هي جريمة إبادة جماعية أسفرت عن تهجير أهالي القطاع واستشهاد عشرات الآلاف منهم، إضافة إلى تحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة في مأساة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل.