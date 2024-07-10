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الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 14:53

بعد مغادرة النيجر.. القوات الأميركية تبني قاعدة عسكرية في ساحل العاج

بعد مغادرة النيجر.. القوات الأميركية تبني قاعدة عسكرية في ساحل العاج
وبحسب موقع "موندأفريك" الإلكتروني، لم تُعرف بعد الخطوط العريضة لمستقبل القاعدة الأميركية الجديدة المستحدثة في "كوت ديفوار"، ولا لمستقبل أفرادها أو حتى تاريخ تشغيلها.
 
وبحسب الموقع، "من المفترض أن يشكّل هذا الموقع قاعدة جديدة للجيش الأميركي في منطقة غرب أفريقيا، إذ يهدّد توسّع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل دول خليج غينيا".
 
يذكر أن القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" اضطرت إلى مراجعة وضعها وإعادة تمركز قواتها منذ أن طلب منها المجلس العسكري في النيجر الانسحاب الكامل من البلاد في شهر آذار/مارس الماضي.
 
في المقابل، عملت السلطات النيجرية إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، واستقبلت على أراضيها قوات "الفيلق الأفريقي"؛ القوة الروسية الجديدة في أفريقيا.
 
يذكر أن الجيش الأميركي استكمل سحب قواته من "القاعدة الجوية 101" في نيامي عاصمة النيجر يوم الأحد، كما أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بحسب ما أفاد الجنرال في سلاح الجو الأميركي كينيث إكمان.
رقم : 1146930
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