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الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 15:54

"وول ستريت جورنال": مقاطعة "إسرائيل" تتوسع في المجتمع الأميركي والأوروبي

"وول ستريت جورنال": مقاطعة "إسرائيل" تتوسع في المجتمع الأميركي والأوروبي
وعلى الرغم من أن سنوات من الحملات المؤيدة للفلسطينيين، والداعية إلى المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" لم تجد سوى دعم محدود، ولكن، وبحسب "وول ستريت"، "في الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، تزايد الدعم لعزل إسرائيل واتّسع إلى ما هو أبعد من المجهود المكرّس لوقف الحرب الإسرائيلية".
 
ومن شأن هذا التحول، تقول الصحيفة الأميركية، "أن يغير الحياة المهنية للإسرائيليين، ويضرّ بالشركات، ويؤثر على اقتصاد دولة يبلغ عدد سكانها، 9 ملايين نسمة، تعتمد على التعاون الدولي، ودعم الدفاع، والتجارة، والبحث العلمي".
 
وتحدثت الـ"وول ستريت"، عن نموذج من المقاطعة العلمية، الذي تمثّل في توصيات "لجنة الأخلاقيات في جامعة غنت في بلجيكا"، بإنهاء "جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر شهر أيار/مايو"، وهذا ما ترك أثره على عمل"عالم الأحياء الحسابي الإسرائيلي عيران سيجال"، رغم عدم وجود صلة لـ"عمل سيغال بأي علاقة بالجهد العسكري الإسرائيلي".
 
كما دعت اللجنة، بحسب المقال المذكور، إلى "تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والتعليم على مستوى أوروبا، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تمويل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه سيجال بمثابة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحث العلمي الأكاديمي".
 
وفي الإطار عينه، ينقل المقال عن الباحث في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، عيران شامير بورير، قوله إنّ "موجة المبادرات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة. وهي تشمل تحركات ضد إسرائيل وقادتها في المحكمة العليا للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولي".
 
وأضاف شامير بورير، "أعتقد أن هناك بالتأكيد سبباً للقلق بالنسبة لإسرائيل، إذ أن التحول إلى دولة منبوذة يعني أنه، حتى لو لم تحدث الأمور رسمياً، فإن عدداً أقل من الشركات ستشعر برغبتها في الاستثمار في إسرائيل في المقام الأول، وعدد أقل من الجامعات ترغب في التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية".
 
ويختم المقال في صحيفة "وول ستريت" الأميركية بالقول إن الإسرائيليين "لم يعودوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي، وأصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية، والمعارض الدفاعية من المحرمات بشكل متزايد".
 
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "هآرتس" أنّ الحكومة الإسرائيلية، وبعد 8 أشهر من الحرب المستمرة، لا تملك إنجازاً واحداً يُحسب لها، بل على العكس من ذلك، فإنّها أمام سلسلة إخفاقات وأضرار لحقت بها على كل الأصعدة: الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وأوضحت الصحيفة أنّ "إسرائيل" تتعرّض لـ "موجة عارمة" من القرارات الأوروبية التي ستضر بالاقتصاد وبمكانتها، كما تتعرّض "بشكل شبه يومي"، في فترة الحرب المتواصلة، لقرارات خارجية أدت إلى تآكل فكرة أنها "جاذبة للاستثمارات العالمية".
 
وشدّدت الصحيفة على أنّ المقاطعة تتسع وستحمل تأثيراً طويل الأمد على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية في "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب على عدّة جبهات.
 
وقدّمت "هآرتس" مؤشرات على ذلك، متحدثةً عن ارتفاع  أسعار الشحن بسبب تهديد الصواريخ من اليمن. 
رقم : 1146936
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