سفينة تتسبب بتعليق الملاحة في مضيق البوسفور

وأشارت الشركة إلى أنّ "حركة المرور توقفت بعد تعطل زورق سحب حاول قطر سفينة من المدخل الشمالي لمضيق البوسفور التركي الذي يمر عبر إسطنبول".

وذكرت الشركة أنه "تمّ إرسال زورقيّ قطر آخرين للمساعدة في حلّ المشكلة".