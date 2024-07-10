لبنان: بالكاتيوشا.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية الاحتلال في الجولان المحتل

وأعلنت المقاومة، استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

كما ذكرت في بيانها، أنّ هذه العملية جاءت "رداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت مراسلة الميادين، أنّ النيران اندلعت في مكان تمركز مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة.

وأكدت مراسلتنا رصد انطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، المقابلة للقطاع الشرقي، وتصاعد أعمدة الدخان منها، في ظلّ فشل منظومة القبّة الحديدية في اعتراضها.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، وأشارت إلى سقوط صواريخ في مستوطنة "سديه نحمية".

وأوضحت صحيفة "معاريف"، أنّ حزب الله يقوم بتوسيع منطقة المواجهة، ويلقن "إسرائيل" دروساً في الاستراتيجيا، مشيرةً إلى أنّه خلال 9 أشهر أطلق الحزب 6800 صاروخ في اتجاه "إسرائيل".

كذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّ صواريخ حزب الله أدّت إلى اندلاع 710 حرائق في الشمال، والتهام 180 ألف دونم من الأراضي.