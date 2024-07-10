أبرز تطورات طوفان الأقصى 10-7-2024

وأكد مصدر أنّ المقاومة تواصل اشتباكاتها العنيفة في حي الشجاعية وفي منطقة الصناعة والجامعات في مدينة غزّة، حيث تشاغل قوات الاحتلال في "نتساريم".

وأضاف أن مواجهات أخرى تخوضها المقاومة الفلسطينية في رفح، حيث تتصدى أيضاً لقوات الاحتلال في تل السلطان والشابورة وبلدة الشوكة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذها كميناً محكماً في حي تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت القسّام أنها استهدفت قوّة إسرائيلية راجلة بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول هذه القوة إلى مقتلة الكمين.

وأضافت أنها أوقعت الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وقد رصدت القسّام هبوط عددٍ من طائرات الاحتلال المروحية لإخلاء أفراد القوّة.

سرايا القدس تفجر 3 آليات عسكرية إسرائيلية

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت تفجيرها 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى، حيث استهدفت أيضاً تحشدات قوات الاحتلال بقذائف "الهاون"، محققةً إصابات مباشرة.

كذلك، استهدفت سرايا القدس تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة المنطار في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون".

بدورها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهدافها غرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور" نتساريم" بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وبيالتوازي مع ذلك تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، عملياتها في اتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي وقواعده العسكرية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة، استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

كما ذكرت في بيانها، أنّ هذه العملية جاءت "رداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت مراسلة الميادين، أنّ النيران اندلعت في مكان تمركز مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة.

وأكدت مصادرنا رصد انطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، المقابلة للقطاع الشرقي، وتصاعد أعمدة الدخان منها، في ظلّ فشل منظومة القبّة الحديدية في اعتراضها.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، وأشارت إلى سقوط صواريخ في مستوطنة "سديه نحمية". وأوضحت صحيفة "معاريف"، أنّ حزب الله يقوم بتوسيع منطقة المواجهة، ويلقن "إسرائيل" دروساً في الاستراتيجيا، مشيرةً إلى أنّه خلال 9 أشهر أطلق الحزب 6800 صاروخ في اتجاه "إسرائيل". كذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّ صواريخ حزب الله أدّت إلى اندلاع 710 حرائق في الشمال، والتهام 180 ألف دونم من الأراضي.