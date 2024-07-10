ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 38.295 ألفاً.. والاحتلال يرتكب 4 مجازر في 24 ساعة

وأضافت الوزارة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفعت إلى 38.295 ألف شهيد و88.241 ألف مصاب منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023.

بدوره، أفاد مصدر في غزة، بارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ووسط رفح، أكّد مصدر أنّ الدبابات الإسرائيلية المتوغلة، أطلقت قذائفها بشكل مكثف في اتجاه المنازل، وذلك بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مخيمي يبنا والشابورة.

كما أشار إلى ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الإصابات، في قصف من طائرة مسيّرة على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

أما في غزة، فأكّد أنّ أكثر من 70% من المدينة، تعرض للقصف الجوي والبري، مشيراً إلى وجود إصابات من جراء غارة شنها "جيش" الاحتلال على منزل في حي الدرج.

وبالقصف المدفعي، استهدف الاحتلال حي الصبرة ومناطق متفرقة في حي تل الهوا، كما قصف مبنى سكنياً قرب مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة.

إلى جانب ذلك، أفاد مصدر بارتقاء شهيدين ووقوع 6 جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف منزلاً في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 3 نازحين، من بينهم طفل، وأُصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف محلاً تجارياً يؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن، في بيان، أنّ طواقمه "غير قادرة على تلبية عشرات نداءات الاستغاثة، في غزة، لخطورة القصف الإسرائيلي وكثافته"، مضيفاً أنّ "الأنباء الميدانية الواردة من محافظة غزة تفيد بأنّ أوضاع السكان مأساوية للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية، وتهجير المواطنين من أماكن سكنهم، ومراكز الإيواء".