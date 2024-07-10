الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 10 تموز 2024 ساعة 19:59

بعد نزاع امتد لثلاثة عقود.. أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام

بعد نزاع امتد لثلاثة عقود.. أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام
قالت المتحدثة باسم الخارجية آني باداليان "سيعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 10 تموز". وأوضحت أن الاجتماع سيعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
 
وبعد نزاع امتد لثلاثة عقود للسيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ، أحرزت المناقشات الهادفة إلى إبرام اتفاق سلام شامل بين هذين البلدين المتجاورين في القوقاز، تقدماً منذ سيطرة أذربيجان على هذا الجيب في أعقاب هجوم خاطف شنته في أيلول 2023 أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف أرمني منه.
 
من جانبه، اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بان أرمينيا وأذربيجان تقتربان من اتفاق "دائم" للسلام.
 
واشار الى انه "بناء على كل الالتزامات التي قمنا بها بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة، أعتقد أن كلا البلدَين قريبان جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي ستدعمه الولايات المتحدة بقوة".
 
ولفت إلى أن البلدَين يعملان على اتفاق "يكون دائمًا ورصينًا ويمكن أن يفتح إمكانات استثنائية لكلا البلدَين والمنطقة التي يتقاسمانها وعلاقاتهما مع الولايات المتحدة".
 
وأكّد للوزيرَين أنه سيبحث "في ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بعد لمساعدتكما في التوصل إلى اتفاق".
رقم : 1146990
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: أهداف جبهة الإسناد اللبنانية تتحقق.. وحماس تنوب عن المحور في المفاوضات
السيد نصر الله: أهداف جبهة الإسناد اللبنانية تتحقق.. وحماس تنوب عن المحور في المفاوضات
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
10 تموز 2024
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
10 تموز 2024
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
10 تموز 2024
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
10 تموز 2024
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
10 تموز 2024
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
10 تموز 2024
صحيفة صهيونية تتحدث عن ترسانه عسكرية نوعية للقوات المسلحة اليمنية
صحيفة صهيونية تتحدث عن ترسانه عسكرية نوعية للقوات المسلحة اليمنية
10 تموز 2024
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
10 تموز 2024
المقاومة العراقية تستهدف محطة لتوليد الطاقة في الأراضي المحتلة
المقاومة العراقية تستهدف محطة لتوليد الطاقة في الأراضي المحتلة
10 تموز 2024
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة
لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..
9 تموز 2024
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
الأمم المتحدة: نرغب بالتعاون مع الرئيس الإيراني الجديد
9 تموز 2024
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
إعلام فلسطين الحكومي يحذر من دعوات كاذبة للاحتلال للنزوح من غزة
9 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟