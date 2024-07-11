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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 07:36
ميقاتي يبحث مع السوداني ملف تزويد لبنان بالنفط
وقد عبّر رئيس وزراء العراقي عن" دعم بلاده للبنان"، واعدًا بـ"معالجة هذه المسألة".
كما وجه السوداني دعوة لميقاتي لزيارة بغداد، وجرى الاتفاق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1147055
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