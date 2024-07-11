القوات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية في مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أنه تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا الاتحادية، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت 5 طائرات من دون طيار، اثنتان منها كانتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي تامبوف وتولا وموسكو.



وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يتسبب بوقوع ضحايا بين المدنيين.