في اليوم الـ 279 من العدوان الإسرائيلي… قصف جوي ومدفعي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في منطقة الزعفران بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، كما أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها باتجاه شواطئ مدينة الزهراء ومخيم النصيرات.



وفي جنوب القطاع استهدفت غارة إسرائيلية شرق خان يونس في وقت حذرت فيه منظمة أطباء بلا حدود من توقف الرعاية الصحية في مجمع ناصر الطبي بالمدينة، نتيجة نقص حاد بالإمدادات الطبية والوقود، حيث يعد آخر مستشفى لا يزال يعمل في جنوب غزة، ويستقبل أعداداً مضاعفة من المرضى كل يوم ما يحمّل جميع الأقسام عبئا يفوق طاقتها الاستيعابية.



وفي مدينة رفح نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية وسط المدينة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو محيط حي الشابورة وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.



وفي مدينة غزة شمال القطاع أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة القذائف على المنازل في حي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين بجروح.



وفي السياق ذاته توقفت محطات تحلية المياه التي تزود مناطق شمال غزة ومدينة غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول الماضي إلى 38295 شهيداً، و88241 جريحاً.