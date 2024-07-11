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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 09:31

المقاومة الفلسطينية تُواصل التصدي لقوات العدو وتدمر آلياته بمحاور غزة

المقاومة الفلسطينية تُواصل التصدي لقوات العدو وتدمر آلياته بمحاور غزة
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات تابعة للعدو هبطت في مدينة غزة، لا سيما في المنطقة الغربية، ونقلت جنودًا مصابين.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن قوات العدو المتوغلة في غزة وقعت في أكثر من "حدث أمني"؛ ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة بين عناصر فرق الاحتلال العسكرية المختلفة.

وقالت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لـحركة "حماس"، إن مقاتليها أبلغوا فور عودتهم من خطوط القتال، عن تمكنهم من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافاه" بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة الصناعة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأوقعت كتائب القسام قوة هندسية راجلة من جيش العدو بين قتيل وجريح، بعد تفجير عبوة مضادة للأفراد، قرب مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح.
كما أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وذكرت أن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول القوة إلى مقتلة الكمين، قرب مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى بمدينة غزة.

ونوهت "القسام" في بلاغ عسكري لها، إلى أن جميع أفراد القوة الإسرائيلية وقعوا بين قتيل وجريح. مؤكدة: "ورصد مجاهدونا هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلائهم".

من جانبها، ذكرت "سرايا القدس"؛ الذراع العسكري لـ "حركة الجهاد الإسلامي" أنها قصفت جنود وآليات العدو الإسرائيلي المتواجدة بمحيط "مول مترو" في شارع الشهداء غرب مدينة غزة، وتحشدات صهيونية في منطقة الصناعة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت في بلاغ عسكري آخر، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقصفت "السرايا"، تحشدات قوات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، وتجمعًا وآليات الاحتلال في محيط منطقة المنطار بحي الشجاعية شرق غزة، بقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي السياق، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوى بقذائف الهاون النظامي عيار 60 ملم.

وأفادت كتائب المجاهدين بأنها استهدفت موقع "كيسوفيم" العسكري شرق القرارة بصاروخين من نوع "107".

بينما قصفت كتائب شهداء الأقصى، حشودات لآليات جيش العدو بقذائف الهاون في محور التقدم جنوب غرب مدينة غزة. متابعة: "قصفنا بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها".

ونوهت قوات الشهيد عمر القاسم، إلى أنها دكّت قوات العدو المتوغلة قرب برج الصالح ودوار الأصيل في حي تل الهوى بقذائف الهاون.
رقم : 1147075
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