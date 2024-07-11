نتنياهو تعمّد إفشال اتفاقات التبادل

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: “النصف الأخير من العام الذي تفاوضت فيه "إسرائيل" على الخطوط العريضة لعودة المختطفين المتبقين في قطاع غزة، كان مليئا بالآمال التي تبددت واحدًا تلو الآخر”.



وتابعت: “أثارت حماس الصعوبات، وقام نتنياهو مرارا وتكرارا بإحباط تقدم المحادثات، خاصة عندما وصلت إلى لحظات حاسمة”.



وبحسب الصحيفة، “يرجع ذلك إلى تقييم نتنياهو بأن الموافقة على صفقة الرهائن ستؤدي على الأرجح إلى حل حكومته، وهو الأمر الذي يسعى إلى منعه بأي ثمن”.



وقالت: “شهد كبار المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا إلى هآرتس، أنه من أجل إفشال المفاوضات، اعتمد نتنياهو على معلومات استخباراتية حساسة وسرية، واستغلها بشكل متلاعب”.



وخلصت الصحيفة العبرية أن ” نتنياهو أفشل بشكل منهجي مفاوضات إعادة المختطفين”.



ولم يصدر تعليق فوري من جانب نتنياهو على ما أوردته الصحيفة.



ومنذ أشهر، تتهم المعارضة في الكيان نتنياهو بإفشال المفاوضات واتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، لا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وخاصة القضاء على قدرات حماس وإعادة الأسرى من القطاع. في المقابل، يرفض نتنياهو هذه الاتهامات، كما يرفض الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.



وبدعم أمريكي، أسفر العدوان الصهيوني على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.