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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 11:05

قائد عسكري: قوة الدفاع الجوي تشرف على سماء المنطقة

قائد عسكري: قوة الدفاع الجوي تشرف على سماء المنطقة
واكد العميد يوسفي خوش قلب وهو يتحدث مساء امس في مراسم لتكريم شهداء الدفاع الجوي، اكد الجهوزية الدفاعية الكاملة لقوة الدفاع الجوي في رصد ومراقبة تحركات العدو والذود عن سماء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ان 3 الاف و 800 منظومة للدفاع الجوي جاهزة بالكامل على مستوى البلاد موضحا ان قوة الدفاع الجوي تقدمت على جميع المنافسين في مجال انتاج وتعزيز واستخدام المنظومات الصاروخية والمسيرات بالمديين الطويل والمتوسط وكذلك التزود بالبرمجيات المتطورة.

وقال العميد يوسفي خوش قلب في جانب اخر ان التطوير والتعزيز والتكنولوجيا تمثل اهم اولويات قوة الدفاع الجوي موكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنحو منحى تصاعديا في مجال الوقاية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وانتاج التجهيزات العسكرية والامنية وكذلك اعداد القوى المتخصصة والعملانية المتلتزمة.
رقم : 1147087
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