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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 11:08

الصين: على حلف الناتو التفكير ملياً في تصرفاته بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين

الصين: على حلف الناتو التفكير ملياً في تصرفاته بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين
وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان: “إن بيان قمة الناتو في واشنطن تسيطر عليه عقلية الحرب الباردة والخطاب الحربي، والأجزاء المتعلقة بالصين في الإعلان استفزازية ومليئة بالأكاذيب والتشهير والتحريض، ونحن من جانبنا نرفض بشدة وندين هذه الاتهامات وقد قدمنا احتجاجاً جدياً إلى الحلف”.

وأضافت البعثة: “إن الموقف الأساسي للصين بشأن القضية الأوكرانية هو تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية، وهو الأمر الذي حظي باعتراف وتقدير واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي”.

وتابعت البعثة: “طنحث الناتو على الاستماع بحرص واهتمام إلى المجتمع الدولي وإلى الأصوات التي تطالب بالعدالة عوضاً عن محاولة جعل الآخرين كبش فداء لممارساته، كما ندعوه للتفكير مليا بنفسه واتخاذ إجراءات حقيقية لنزع فتيل التوتر في أوكرانيا وحل هذه المشكلة”.
رقم : 1147090
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