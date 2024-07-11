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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 11:45

حزب الله يستهدف مبنى في 'أدميت' وموقعي 'حدب يارون' و'بركة ريشا'

حزب الله يستهدف مبنى في
ووزع الاعلام الحربي لدى المقاومة، مشاهد من عملية إستهداف مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت شمال فلسطين المحتلة، بصاروخ موجه، واندلاع النيران فيه.

كما وزع الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية موقعَي حدب يارين وبركة ريشا التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة المناسبة.

وأمس الاربعاء، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 10-07-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع.

2- استهداف مبانٍ يتموضع فيها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي طير حرفا ‏والطيبة.

3- شنُّ هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة (210) في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده وإصابتها بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح, كردٍ على ‏الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبّورة على طريق دمشق- بيروت.

4- الساعة (22:20) استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.
رقم : 1147103
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