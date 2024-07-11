ارتفاع عدد المعتقلين من الضفة إلى 9625 منذ 7 أكتوبر

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم، 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون، لتبلغ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر أكثر من 9625".



وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق البيان، على مدن نابلس وطوباس وقلقيلية (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، رافقها "اعتداءات وتهديدات" بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب "عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".



وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى لاستشهاد 571 منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​