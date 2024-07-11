مقتل جندي إسرائيلي بهجوم للمقاومة اللبنانية على موقع عسكري شمال فلسطين المحتلة

بدورها، قالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة، شن رجال المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفين أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية، وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.



كما استهدفت المقاومة التجهيزات الفنية ‏المستحدثة للعدو في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتها مباشرة.



إلى ذلك، جدد العدو اعتداءاته مستهدفاً عدداً من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني.



وطال القصف المدفعي الفوسفوري المعادي أطراف بلدات ميس الجبل وحولا، وعيترون والناقورة ووادي السلوقي وجبل اللبونة وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة وعيتا الشعب.



وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة الخيام وبلدة العديسة، ما أوقع أضراراً مادية جسيمة بالممتلكات.