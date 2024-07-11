كنعاني: مزاعم الناتو حول الدعم العسكري الإيراني لروسيا في الحرب الأوكرانية مرفوضة

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن كنعاني قوله في تصريح اليوم: إن “ما تشهده أوكرانيا ناجم عن السياسات والإجراءات الاستفزازية للناتو ومحورها أميركا التي لا تزال مستمرة في أفعالها”، موضحاً أن “أي محاولات ترمي إلى ربط الحرب الأوكرانية بالتعاون الثنائي بين بلاده وروسيا هي ذات طابع سياسي مغرض هدفه إضفاء الشرعية على التدخلات واستمرار تدفق المساعدات العسكرية للغرب إلى أوكرانيا”.



ولفت كنعاني إلى أن إستراتيجية طهران قائمة دائماً على العمل باتجاه تعزيز الدور البناء والباعث للاستقرار وإرساء الأمن المستدام في المنطقة والعالم، وهذا ما ينطبق على سبل حل الأزمة الأوكرانية.