الأول في المنطقة.. إنشاء مكتب اتصال لحلف "الناتو" في الأردن

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع الحلف إن قمة "الناتو" في واشنطن العاصمة اعتمدت "خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن أهدافها لمواكبة التطورات الأمنية الإقليمية والعالمية.

وأضاف البيان أن إنشاء المكتب يمثل "علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والحلف"، مشيراً إلى أن الحلف "يقر بدور الأردن في تحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً ويشيد بإنجازاته في مكافحة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والتطرف العنيف".

ويسهم المكتب، بحسب ما أعلن البيان، بتعزيز التواصل المستمر والحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين "الناتو" والأردن.

يضاف إلى ذلك تنفيذ برامج وأنشطة تشمل عقد المؤتمرات والدورات وبرامج التدريب في مجالات مثل التحليل الاستراتيجي، والتخطيط لحالات الطوارئ، والدبلوماسية العامة، والأمن السيبراني، وإدارة تغير المناخ، وإدارة الأزمات والدفاع المدني..

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني، قال لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية في 24 حزيران/يونيو عام 2022، إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري بالمنطقة على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مضيفاً أنه يمكن القيام بذلك مع الدول "التي تتفق معه في التفكير".

وأكد الملك عبد الله للقناة الأميركية، أن المملكة الأردنية تعمل بنشاط مع "الناتو" وتعتبر نفسها "شريكاً في التحالف"، حيث قاتلت إلى جانبه لعقود من الزمن.

ويأتي الإعلان عن إنشاء المكتب بقيادة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل"، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لأكثر من 9 أشهر.