هيئة شؤون الأسرى: الأسير أيهم كممجي يتعرض لظروف عزل قاسية في سجن عسقلان

وقال الأسير كممجي أحد أبطال عملية نفق الحرّيّة لمحامي الهيئة إن ظروف العزل في "ريمون" وعسقلان سيئة للغاية بحيث يتعرّض الأسير للتفتيش المستمر لزنازين العزل، ومصادرة الملابس والأغطية الخاصة، مضيفاً أن نوعية وكمية الطعام المقدّمة له سيئة وقليلة، كما أكد أنّه فقد ما يقارب الـ25 كيلوغراماً من وزنه.



من جهته، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين قدورة فارس في حديث إلى الميادين من قيام "إسرائيل بإطلاق كلّ طاقة الشر لديها للانتقام من الأسرى"، مضيفاً أن الاحتلال يواصل عزل أبطال نفق الحرية بمن فيهم الأسير كممجي "في ظروف صعبة للغاية".



ويخشى فارس بحسب ما قاله للميادين على "الحياة الجماعية لكلّ الأسرى في ظلّ تردّي الأوضاع في المعتقلات وغياب أيّ ضغط دولي حقيقي".



وأشارت الهيئة أن إدارة مصلحة السجون لا تراعي الوضع الصحي للأسير كممجي الذي يعاني من مشكلات صحية، إضافة لآلام بقدميه عند الوقوف والمشي.



وأكدت أنه يشعر بحمّى وآلام بالعصب والعظام في قدميه منذ شهر تقريباً. فيما لم تقدّم "عيادة السجن" له أيّ علاج وأبلغته أن عليه انتظار الدور لتصوير منطقة القدم لديه.



يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى التي تتم للأسير كممجي من قبل المحامين منذ ستة أشهر، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن هيئة الأسرى.



ويدخل الأسير أيهم كممجي، من بلدة كفر دان غربي مدينة جنين، عامه الاعتقالي الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. واعتقل الأسير كممجي في 4 تموز/يوليو عام 2006 في مدينة رام الله، بعد عملية مطاردة من قبل قوات الاحتلال، على خلفيّة مشاركته في مقاومة الاحتلال وأُصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.



واستطاع الأسير كممجي انتزاع حريته، إضافةً إلى 5 أسرى آخرين، من سجن "جلبوع" في 6 أيلول/سبتمبر 2021 قبل إعادة اعتقالهم بعد 14 يوماً من المطاردة.



