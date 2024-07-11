ليبيا: الدبيبة وسفير تركيا يبحثان مسألة الانتخابات والتعاون الاقتصادي والأمني

وبحث الدبيبة مع بيغيتش، أوجه التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

وبحسب منصة " حكومتنا " فإن الجانبين ناقشا خلال لقاء عقد في طرابلس نتائج اجتماع الدبيبة والرئيس التركي، في أنقرة.

وأشارت المنصة إلى أن السفير التركي أكد خلال اللقاء دعم بلاده لـ"حكومة الوحدة الوطنية"، وتوحيد الجهود بين البلدين لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين قابلة للتنفيذ.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت أن العدد الكلي المسجلين للمجالس البلدية الـ 60 المستهدفة بالعملية الانتخابية تجاوز 164.2 ألف مسجل.

وقالت المفوضية في منشور لها عبر صفحتها في "فيسبوك" إن عدد المسجلين الرجال بلغ 120.688 والنساء 43.515.