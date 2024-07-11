متجاهلاً إبادة غزة.. المغرب يشتري قمر تجسس من "إسرائيل" بمليار دولار

وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن شركة "صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية" التي أفادت، يوم الثلاثاء، بأنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية، التي تُصنع أنظمة دفاع صاروخي وطائرات مسيرة هي الأكثر تطوراً في "إسرائيل"، في إفصاح لجهات تنظيمية بـ"تل أبيب" أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى 5 سنوات.

وبحسب "رويترز"، نقل الموقعان الإخباريان المغربيان "لو ديسك"، و"لو 360 ريبورتد" عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها إن "العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك-13 الذي سيحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس"، وفق ما ذكر الموقعان.

بدورها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الكلام نفسه، وذكر موقع "كلكاليست" الإسرائيلي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن "المغرب سيشتري قمراً صناعياً لأغراض استخبارية من صناعة الطيران بنحو مليار دولار".

ووفقاً للتقارير، يرجع تاريخ عقد الاتفاق لشراء قمر التجسس الإسرائيلي بين "إسرائيل" والمغرب إلى نهاية العام 2023.

وأشار موقع "كالكاليست" إلى أنه "في الأيام القليلة الماضية توجه رئيس شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، عمير بيريتس، ​​إلى المغرب عبر دولة أوروبية من أجل التوقيع على الصفقة، التي بقيت سرية حتى الآن".

تجدر الإشارة إلى أن أيّاً من رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط أو وزارة الخارجية المغربية لم يعلق بعد على ما نقلته وكالة "رويترز".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب أقرا في 2021 "اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية". وفي خضم الحرب على غزة، واصل الشعب العربي والمغربي مطالباته بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد المغرب من بين الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بعد سنوات طويلة أدار فيها البلدان علاقاتهما سراً.