الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 تموز 2024 ساعة 15:52

متجاهلاً إبادة غزة.. المغرب يشتري قمر تجسس من "إسرائيل" بمليار دولار

متجاهلاً إبادة غزة.. المغرب يشتري قمر تجسس من "إسرائيل" بمليار دولار
وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن شركة "صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية" التي أفادت، يوم الثلاثاء، بأنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده.
 
وأوضحت الشركة الإسرائيلية، التي تُصنع أنظمة دفاع صاروخي وطائرات مسيرة هي الأكثر تطوراً في "إسرائيل"، في إفصاح لجهات تنظيمية بـ"تل أبيب" أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى 5 سنوات.
 
وبحسب "رويترز"، نقل الموقعان الإخباريان المغربيان "لو ديسك"، و"لو 360 ريبورتد" عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها إن "العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك-13 الذي سيحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس"، وفق ما ذكر الموقعان.
 
بدورها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الكلام نفسه، وذكر موقع "كلكاليست" الإسرائيلي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن "المغرب سيشتري قمراً صناعياً لأغراض استخبارية من صناعة الطيران بنحو مليار دولار".
 
ووفقاً للتقارير، يرجع تاريخ عقد الاتفاق لشراء قمر التجسس الإسرائيلي بين "إسرائيل" والمغرب إلى نهاية العام 2023.
 
وأشار موقع "كالكاليست" إلى أنه "في الأيام القليلة الماضية توجه رئيس شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، عمير بيريتس، ​​إلى المغرب عبر دولة أوروبية من أجل التوقيع على الصفقة، التي بقيت سرية حتى الآن".
 
تجدر الإشارة إلى أن أيّاً من رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط أو وزارة الخارجية المغربية لم يعلق بعد على ما نقلته وكالة "رويترز".
 
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والمغرب أقرا في 2021 "اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية". وفي خضم الحرب على غزة، واصل الشعب العربي والمغربي مطالباته بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
ويعد المغرب من بين الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بعد سنوات طويلة أدار فيها البلدان علاقاتهما سراً. 
رقم : 1147135
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المقاومة الفلسطينية تُواصل التصدي لقوات العدو وتدمر آلياته بمحاور غزة
المقاومة الفلسطينية تُواصل التصدي لقوات العدو وتدمر آلياته بمحاور غزة
حماس: الاحتلال لم يفلح في النّيل من عزيمة شعبنا الصّامد
حماس: الاحتلال لم يفلح في النّيل من عزيمة شعبنا الصّامد
11 تموز 2024
في اليوم الـ 279 من العدوان الإسرائيلي… قصف جوي ومدفعي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة
في اليوم الـ 279 من العدوان الإسرائيلي… قصف جوي ومدفعي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة
11 تموز 2024
صواريخ أميركية فتكت بالمدنيين في مجزرة مدارس العودة بخان يونس
صواريخ أميركية فتكت بالمدنيين في مجزرة مدارس العودة بخان يونس
11 تموز 2024
ميقاتي يبحث مع السوداني ملف تزويد لبنان بالنفط
ميقاتي يبحث مع السوداني ملف تزويد لبنان بالنفط
11 تموز 2024
موسكو تأمل في توقيع اتفاقية التعاون الشامل مع طهران في المستقبل القريب
موسكو تأمل في توقيع اتفاقية التعاون الشامل مع طهران في المستقبل القريب
11 تموز 2024
السيد نصر الله: أهداف جبهة الإسناد اللبنانية تتحقق.. وحماس تنوب عن المحور في المفاوضات
السيد نصر الله: أهداف جبهة الإسناد اللبنانية تتحقق.. وحماس تنوب عن المحور في المفاوضات
10 تموز 2024
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
10 تموز 2024
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
10 تموز 2024
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
10 تموز 2024
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
10 تموز 2024
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
10 تموز 2024
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
10 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟