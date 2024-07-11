الصين وغينيا بيساو ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

كما أشرف الرئيسان خلال اللقاء على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



ولدى استقباله رئيس غينيا بيساو، الذي يجري زيارة رسمية لبكين، قال شي جين بينغ إن البلدين "يربطهما تاريخ مميّز من الصداقة"، وأن "الصين مستعدة للحفاظ على تبادلات ودية ووثيقة مع غينيا بيساو"، وأنها "مستعدة لمواصلة تقديم الدعم قدر استطاعتها لمشاريع البناء المحلي" في البلاد.



ونقلت وسائل إعلام صينية عن الرئيس الصيني قوله إن "الصين والدول الأفريقية تدعم وتساعد بعضها البعض بإخلاص"، مبدياً استعداد بكين من أجل "العمل مع غينيا بيساو والدول الأفريقية الأخرى لبناء مصير مشترك رفيع المستوى" بين الطرفين.



من جانبه، أشاد رئيس غينيا بيساو بالإنجازات التي حقّقتها الصين على مستوى التنمية، واصفاً العلاقة مع بكين بأنها "أولوية قصوى" وأنها "أهم شريك للدبلوماسية".



كما أعرب عن تطلّع غينيا بيساو إلى "التعلّم من فلسفة التنمية الصينية وتجربتها"، مؤكداً أن بلاده "ترغب في العمل عن كثب مع الصين في القضايا متعددة الأطراف".