حماس تتحدث عن تفاصيل رد بزشكيان على رسالة هنية.. وهذه هي ثوابت إيران التي أكد عليها

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، اليوم الخميس، أن بزشكيان شدّد في رسالته إلى رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، استمرار الجمهورية الإسلامية في إيران بدعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه السامية، واسترداد حقوقه وتحرير القدس الشريف.

وقدّم بزشكيان شكره لهنية على رسالته "الدافئة والمفعمة بالمحبة"، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد بزشكيان في رسالته لهنية أنه واثق من أن النصر سيكون حليفاً لفلسطين، "بفضل صمود شعب فلسطين التاريخي، وصمود غزة المظلومة القادرة المقتدرة، وبفضل بطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية".

وكان هنية، قد بعث برسالة تهنئة إلى بزشكيان، بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ونيله ثقة الشعب الإيراني بانتخابه رئيساً للبلاد.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في رسالته إلى بزشكيان: "نبعث إليكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، وفي ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية الاحتلال الصهيوني النازي".

وأضاف هنية "أننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها".