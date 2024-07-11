الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 تموز 2024 ساعة 16:23

الخارجية الأميركية: المغرب شارك في قمة "الناتو" والاجتماعات حول غزة

الخارجية الأميركية: المغرب شارك في قمة "الناتو" والاجتماعات حول غزة
وقال ميلر، في مؤتمر صحافي رداً على سؤال بشأن تقارير تفيد بدعوة وزراء خارجية عرب لحضور قمة "الناتو" لمناقشة ملف الحرب في غزة، إنه إضافة إلى وزير خارجية "إسرائيل"، فإنّ "وزراء خارجية دول سيجتمعون مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وهي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، موريتانيا، المغرب، قطر، تونس، والإمارات".
 
وأكد أن الحرب في غزة ستكون "موضوعاً للمناقشة ضمن هذه الاجتماعات، ولن يقتصر الأمر على العمل على التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، بل سوف يشمل أيضاً العمل الجاري الذي تقوم به الولايات المتحدة بشأن الترتيب "لليوم التالي للحرب".
 
وبشأن إمكانية أن تعقد واشنطن اجتماعات على هامش القمة، يكون المغرب من بين الدول المدعوة إليها إلى جانب "إسرائيل"، لم يستبعد المسؤول الأميركي ذلك، قائلاً إنه "ربما ستعقد اجتماعات ثنائية مع حلف شمال الأطلسي، وبعضها في البيت الأبيض، وبعضها في وزارة الدفاع، وهو ما يحدث عادة على هامش مثل هذه القمم، ولا يتم تنظيم اجتماع واحد على هامش كلّ هذه القمم".
 
وكانت تقارير أميركية ذكرت، في وقت سابق، اسم المغرب لتشكيل ما يسمّى "قوة حفظ سلام في غزة".
 
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنّ "إدارة بايدن تدرس خيار تعيين مسؤول أميركي للإشراف على قوات حفظ السلام العربية في غزة بعد الحرب، وسيكون غالبيتها من الفلسطينيين".
 
وبحسب المصدر عينه، فإن "المسؤول الأميركي سيكون على اتصال مع قائد القوة، سواء أكان عربياً أم فلسطينياً".
 
وتتزامن قمة "الناتو"، التي تمّت دعوة المغرب لحضورها، مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف.
 
وسبق أنّ حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، من خطورة التساوق مع مقترحات إرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، مؤكّدةً أنّها تشكّل "فخاً وخديعة صهيونيين جديدين"، وأنّ الاحتلال يسعى، مع الولايات المتحدة الأميركية، للالتفاف على "الهزيمة النكراء"، التي مُني بها في قطاع غزة.
 
كذلك، شدّدت الفصائل على أنّ إدارة قطاع غزة بعد الحرب "شأنٌ فلسطينيّ خالص" تتوافق عليه أطياف الشعب كافة، رافضةً أيّ خطط أو مقترحات بشأن مستقبل غزة، أو دخول قوات أجنبية إليها.
رقم : 1147140
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المقاومة الفلسطينية تُواصل التصدي لقوات العدو وتدمر آلياته بمحاور غزة
المقاومة الفلسطينية تُواصل التصدي لقوات العدو وتدمر آلياته بمحاور غزة
حماس: الاحتلال لم يفلح في النّيل من عزيمة شعبنا الصّامد
حماس: الاحتلال لم يفلح في النّيل من عزيمة شعبنا الصّامد
11 تموز 2024
في اليوم الـ 279 من العدوان الإسرائيلي… قصف جوي ومدفعي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة
في اليوم الـ 279 من العدوان الإسرائيلي… قصف جوي ومدفعي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة
11 تموز 2024
صواريخ أميركية فتكت بالمدنيين في مجزرة مدارس العودة بخان يونس
صواريخ أميركية فتكت بالمدنيين في مجزرة مدارس العودة بخان يونس
11 تموز 2024
ميقاتي يبحث مع السوداني ملف تزويد لبنان بالنفط
ميقاتي يبحث مع السوداني ملف تزويد لبنان بالنفط
11 تموز 2024
موسكو تأمل في توقيع اتفاقية التعاون الشامل مع طهران في المستقبل القريب
موسكو تأمل في توقيع اتفاقية التعاون الشامل مع طهران في المستقبل القريب
11 تموز 2024
السيد نصر الله: أهداف جبهة الإسناد اللبنانية تتحقق.. وحماس تنوب عن المحور في المفاوضات
السيد نصر الله: أهداف جبهة الإسناد اللبنانية تتحقق.. وحماس تنوب عن المحور في المفاوضات
10 تموز 2024
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد ستقام يوم 30 يوليو الجاري
10 تموز 2024
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض بعد 12 عاماً
10 تموز 2024
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
حماس: قصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين جريمة إبادة جماعية
10 تموز 2024
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
محافظ كربلاء: وضعنا خطة محكمة تخص زيارة عاشوراء
10 تموز 2024
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
المحادثات السورية التركية ستبدأ برعاية روسية
10 تموز 2024
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ278 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
10 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقال الإداري من نصيب الفلسطينيين فقط.. حسب شريعة الغاب الصهيونية!
اقتدار "إيران ومحور المقاومة" في مناظرة بايدن وترامب
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟