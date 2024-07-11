الصواعق قتلت 38 شخصاً في الهند

اسلام تايمز (الهند) - ذكرت صحيفة "إنديا توداي" أن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش في شمال الهند، بسبب الصواعق أثناء هطول الأمطار الغزيرة.