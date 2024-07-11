عن الحرب في لبنان وغزة.. إليكم ما قاله وزير الخارجية الإيطالي

واضاف في حديث للجزيرة أن إيطاليا تؤمن بالسلام ولا يمكن الوصول إليه بدون عدالة، مشيرًا إلى أن "اعتداء روسيا على أوكرانيا مرفوض".

وأكّد وزير الخارجية الإيطالي أننا نؤمن بالسلام ليس فقط في غزة إنما في مناطق أخرى مثل لبنان.