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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 18:25

في اليوم الـ279 للطوفان.. المقاومة في غزة تنفّذ سلسلة عمليات نوعية ضد الاحتلال

في اليوم الـ279 للطوفان.. المقاومة في غزة تنفّذ سلسلة عمليات نوعية ضد الاحتلال
وتبنّت سرايا القدس استهداف تموضع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.
 
كما أكدت السرايا في بيانٍ منفصل، أنّ مجاهديها استهدفوا، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، جنود الاحتلال وآلياته، في محيط منطقة الصناعة، جنوبي غربي مدينة غزة، بعددٍ من قذائف "الهاون".
 
بدورها، كتائب شهداء الأقصى، أعلنت استهدافها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني،تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في موقع "زيكيم" العسكري، بصواريخ "107".
 
وأفادت كتائب شهداء الأقصى عن استهدافها آليات "جيش" الاحتلال في محور عمليات شرقي مدينة رفح، بقذائف الهاون، وعرضت مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" تم إسقاطها في سماء شمال غزة أثناء تنفيذها مهام استخبارية.
 
وتحدثت منصات إعلامية إسرائيلية عن هبوط مروحية في مستشفى "إيخيلوف" في "تل أبيب"، ما يشير إلى نقل إصابات في صفوف "جيش" الاحتلال.
 
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أمس الأربعاء عن استهدافها 3 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" بعبوتَين من نوع "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزّة.
 
كما أوقعت كتائب القسّام قوّة إسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، في كمينٍ بعد تفجير عبوتين مُضادتين للأفراد، في حي تل الهوى، مضيفةً أنّ "مجاهديها رصدوا هبوط عددٍ من المروحيات لإجلاء قتلى وجرحى القوّة الإسرائيلية بعد وقوعها في الكمين".
 
وفي بيانٍ آخر، أعلنت كتائب القسّام أنّ "مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى".
رقم : 1147167
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