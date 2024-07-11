قاآني لكبار قادة المقاومة: دعم المقاومة وفلسطين هو سياسة إيران الاستراتيجية

وقال قاآني لكبار قادة محور المقاومة إنّ "دعم المقاومة الفلسطينية هو من السياسات الاستراتيجية والثابتة للجمهورية الإسلامية".

وشدّد على أنّ إيران تدعم المقاومة الإسلامية، ولاسيما في فلسطين، وتقف مع شعب غزّة القوي، وأنّ هذه هي إحدى السياسات الاستراتيجية الدائمة، والتي اتفق عليها أركان الجمهورية الإيرانية.

بدورهم، ثمّن قادة محور المقاومة "الدعم الشامل الذي تقدّمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يُذكَر أنّ قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، شدّد، الأربعاء، على أنّ "الصهاينة اليوم تحت نار فلسطين واليمن والعراق ولبنان، وإيران في عملية وعدها الصادق، وهذا مظهرٌ لتجلّي الوحدة بين أقطاب محور المقاومة"، مضيفاً أنّه "يجب علينا أن نقاوم، ونكون صامدين ولا نخضع أبداً".

والأربعاء أيضاً، ردّ الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مؤكداً فيها "دعم إيران الكامل والشامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر".

وفي وقتٍ سابق، أكّد الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، أنّ إيران تَعُدّ نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، واجباً إنسانياً وتكليفاً إسلامياً، وهو تمسّك بالمبادئ والأهداف السامية للثورة الإسلامية ومؤسسها الإمام الخميني، وتحت إرشادات قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي.