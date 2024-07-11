طهران ترفض اتهامها بدعم روسيا في أوكرانيا: سياسات "الناتو" تزيد سوء الأوضاع

وقالت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني رداً على بيان اجتماع قادة حلف "الناتو" في واشنطن إنّ ادعاء الحلف لا أساس له من الصحّة، ومرفوض جملةً وتفصلاً، وما يحصل في أوكرانيا منذ 2022 وحتى اليوم هو نتيجة سياسات واشنطن وحلف الناتو الخاطئة.

وأشار كنعاني إلى أنّ أيّ "محاولاتٍ ترمي إلى ربط الحرب الأوكرانية بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، هو عملٌ ذو طابع سياسي مُغرض وهدفه إضفاء الشرعية على التدخلات، واستمرار تدفق المساعدات العسكرية للغرب إلى أوكرانيا".

كما أكّد أنّ "استراتيجية إيران تتلخص ببذل الجهود من أجل لعب دور بنّاء وتعزيز الاستقرار المستدام في المنطقة والعالم"، مشدداً على أنّ "إيران لم تزوّد روسيا البتّة بمسيرات لاستخدامها في الصراع الأوكراني، ونطالب بتحقيق السلام والدائم والمستدام".

وفي وقتٍ سابق، نفَت طهران ادعاءات كييف بشأن استخدام مسيّراتها من جانب الجانب الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وطالبت الخارجية الإيرانية أوكرانيا بتقديم وثائق تتعلق بالأنباء حيال استخدام المسيرات.

بدورها، نفت روسيا أيضاً مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بشأن المسيرات الإيرانية. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أنّ "الولايات المتحدة وشركاءها يستخدمون الشائعات بشأن تزويد إيران لبلادها بطائرات مسيّرة قتالية للضغط على طهران".