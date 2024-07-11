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الخميس 11 تموز 2024 ساعة 21:51

السيد نصرالله: الغرب يخوض حربا لاستهداف كل ما يتصل بالمقاومة

السيد نصرالله: الغرب يخوض حربا لاستهداف كل ما يتصل بالمقاومة
وفي كلمة مباشرة في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع) ببيروت لفت السيد نصرالله: كان الهدف أن يساء إلى القيم المرتبطة بالجهاد والشهادة والمقاومة، وساعد على ذلك بروز الجماعات التكفيرية التي هي صناعة المخابرت الأميركية والبريطانية.
 
ونوه إلى أنه بدأت في الغرب بعد العام 2000 حملة قوية على المستويات الثقافية والإعلامية وغيرها باستهداف كل ما يتصل بالمقاومة إلى حد أن تصبح كلمة جهاد كلمة سلبية.
 
وأشار إلى أنه قد: استخدمت أدبيات قبيحة للاساءة إلى المقاومة من بينها استخدام مصطلح "جهاد النكاح" وكل ذلك كان مقصودًا لابعاد الناس عن المقاومة.
 
وقال: "بالعلم تصنع حياة عزيزة وكريمة، وثقافة الحياة عند بعض اللبنانيين هي المأكل والمشرب والملبس."
 
وشدد على أن: الجهاد والمقاومة والشهادة جزء من ثقافة الحياة الطيبة السعيدة العزيزة لأنها من عناصر الدفاع عنها وبقائها.
 
وذكر بأن: "الله يريد للإنسان حياة طيبة بحسب المصطلح القرآني في الدنيا والآخرة."
رقم : 1147203
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