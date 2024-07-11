أمين "الوعد الصادق" العراقي: موقف المقاومة من استهداف "إسرائيل" ثابت

وقال التميمي إن "المقاومة الإسلامية في العراق تتعرض لضغوطات كثيرة من الجانب الحكومي ومن قيادات سياسة لكن موقف المقاومة في العراق ثابت لن يتغير، وسوف تستمر باستهداف الكيان الصهيوني لحين إيقاف الحرب".

وتابع: "في حال تطورت الحرب وحدث اعتداء على لبنان وحزب الله، فكما قلنا سابقا، لدينا أهداف كثيرة في العراق والمنطقة ضد "إسرائيل" وضد الوجود الأمريكي والدول الداعمة لها".

وأشار أمين "الوعد الصادق" إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة كان الهدف منها الطلب من الحكومة العراقية بعدم السماح للمقاومة باستهداف "الكيان الإسرائيلي المغتصب وكان ردنا واضح بأن تم استهداف قاعدة عسكرية فيه".