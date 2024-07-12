فقدان 66 شخصاً إثر سقوط حافلتين في المياه جراء انهيار أرضي في نيبال

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها: إن انهياراً أرضياً جرف حافلتين فجر اليوم على بعد حوالي 120 كيلومتراً غرب العاصمة كاتماندو، ما أدى إلى فقدان 66 شخصاً، وتحاول فرق الطوارئ تحديد موقع الحافلتين وإنقاذ الركاب، لكن الأمطار المستمرة تعقد مهمتها مع إغلاق الطريق المؤدي إلى مكان الحادث بسبب الانهيارات.



ويتسبب موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في البلاد في شهر حزيران وينتهي في أيلول في هطول أمطار غزيرة ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث انهيارات أرضية.



وكانت السلطات الأمنية النيبالية أعلنت الإثنين الماضي مصرع 70 شخصاً، وإصابة 86 آخرين بسبب الفيضانات والانهيارات.