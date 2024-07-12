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الجمعة 12 تموز 2024 ساعة 09:05

الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات

الاحتلال يعترف بمقتل جندي في هجوم لحزب الله بالمسيرات
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية صهيونية بأن جنديا قتل وأصيب 2 بجروح بليغة جراء هجوم بالمسيّرات لإحدى المواقع العسكرية الصهيونية في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وفرضت الرقابة العسكرية الصهيونية تعتيماً على تفاصيل الهجوم ومنعت نشر تفاصيل حوله، في الوقت الذي قالت فيه مصادر صهيونية أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية هامّة لجيش العدو داخل الكيبوتس.

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع العدو وتجمعاته وتحقق إصابات مباشرة
هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الجمعة، أنها استهدفت عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وذكرت المقاومة أن عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ليوم الخميس تمثلت في:

1- هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، استهدف أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابها بشكل مباشر وأوقعهم بين قتيل وجريح، كردٍّ على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة.

2- الساعة 11:21 استهداف التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 11:55 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 13:05 استهداف التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

5- ‏استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة وإصابتهما بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ‏ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين و راميا.

6- الساعة 16:56 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل.

7- استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستوطنة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتهما بشكل مباشر، كردٍّ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين ‌‏وطيرحرفا.

8- الساعة 19:45 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

9- الساعة 19:45 استهداف موقع زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.
رقم : 1147255
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