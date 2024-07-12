الدفاع الصينية: التدريبات العسكرية الصينية - الروسية تظهر قدرات البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية

واشارت في بيان، الى أن "المناورات الروسية - الصينية الجارية، والتي ستستمر حتى منتصف تموز الجاري تقريبًا، تظهر تصميم وقدرات كلا الجانبين على مواجهة التهديدات المشتركة للأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين والإقليميين".



وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، العام الماضي، أن "المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان، أصبحت استعراضًا آخر للمستوى العالي من الثقة الاستراتيجية المتبادلة والصداقة التقليدية القوية بين الدولتين والقوات المسلحة في البلدين".



وجرت المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "شمال / تفاعل - 2023" في بحر اليابان، وامتدت من 20 إلى 23 تموز 2023، والهدف الرئيسي منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا الاتحادية والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.